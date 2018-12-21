2018-12-21T09:15:43+03:00
Общество

Южноуральцев предупредили о готовящихся взрывах в Челябинской области

На графитовом карьере начнутся плановые работы
Лидия ПЕСКОВА
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На следующей неделе, с 24 по 29 декабря, под Челябинском будут проводить взрывные работы, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» со ссылкой на информацию МЧС.

— Взрывные работы будут проводиться на Тайгинском графитовом карьере. Они займут несколько дней: с 24 по 29 декабря. И будут проводиться в рабочее время: с 11.00 до 17.00, — говорят представители ведомства.

МЧС просит жителей отнестись к возможному шуму спокойно и не паниковать. Все взрывы — плановые, опасности для окружающих они не представляют.

Сотрудники карьера говорят, что взрывные работы проходят регулярно и практически никто из жителей ближайших деревень их не ощущает.

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