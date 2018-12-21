Температура воздуха на Южном Урале опустится до -32 градусов
В последние дни на Южном Урале заметно похолодало. Но предел, утверждают синоптики, еще не достигнут. Температура продолжит падать и может достигнуть -32 градусов.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу, 22 декабря, столбик термометра в Челябинской области опустится до -28 градусов, а в ночь на воскресенье, 23 декабря, до -32. Холоднее всего воздух будет в низинах при прояснении.
В Челябинске по ночам до -24 градусов.
Днем по области в выходные в горах и низинах до -20…-23 градусов, на остальной территории области -10…-15 градусов. В Челябинске в выходные -10…-16 градусов.
В субботу синоптики обещают небольшой снег, а воскресенье пройдет без осадков.
В начале следующей недели дневная температура в Челябинске понизится до -17…-19 градусов, ночью в городе -23…-27.
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