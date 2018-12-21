2018-12-21T09:32:43+03:00
Общество

Челябинцам предложили замену срубленной под новый год елке

Живое дерево украсит квартиру и будет расти после праздников
Ольга АНТОНОВА
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Ели взрослые, рослые, с корнями. И живые! Фото: группа "Посади дерево!" vc.comЕли взрослые, рослые, с корнями. И живые! Фото: группа "Посади дерево!" vc.com
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Если у вас сердце сжимается от срубленных к новому году, что грудами лежат на улицах, а пластиковые деревья не нравятся, купите ель в специальной сумке. Проект «Посади дерево! Предлагает челябинцам ели с живыми корнями, с земляным комом. Деревья взрослые, от 1,7 метров высотой, сортовые.

— Наш проект «Живые елки» меняет отношение к новогоднему дереву. Нашу ель на праздники можно нарядить, а потом высадить во дворе, на даче, подарить садику или школе, — говорят активисты проекта «Посади дерево!».

Уход за живой елкой несложен. Две недели праздников она будет украшать дом. Ее нужно проливать раз в два дня двумя-тремя литрами воды, опрыскивать хвою из пульвелизатора. После дерево нужно вынести на балкон или на улицу.

Цена дерева — 3600 - 4680 руб, в зависимости от сорта и высоты дерева.

Кстати, за первый год проект «Посади дерево!» подарил Челябинску 2129 дерева. Деревья появились у 50 садиков, в 60 дворах, на четырех школьных участках, у двух больниц. Растут деревья возле Дома малютки. В зеленое дело вложено более 3 млн руб. Из них более 2 млн — основателем проекта, челябинцем Дмитрием Шуховцевым. Более миллиона — деньги поддержавших проект.

Увы, Дмитрий Шуховцев, переезжает из Челябинска. Но обещает, что проект продолится. Поддержим, челябинцы?

Благодаря уникальному проекту Челябинск стал богаче более чем на две тысячи деревьев. Фото: группа "Посади дерево!" vc.com

Благодаря уникальному проекту Челябинск стал богаче более чем на две тысячи деревьев. Фото: группа "Посади дерево!" vc.com

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