2018-12-21T09:36:50+03:00
Общество

Чиновник, из-за которого на стройке погибла 13-летняя девочка, получил условный срок в Челябинской области

Однако свою вину мужчину не признает
Лидия ПЕСКОВА
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Чиновники не закрыли доступ на стройплощадку.Чиновники не закрыли доступ на стройплощадку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Бывший начальник управления земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального района получил условный срок за халатность, из-за которой погибла местная школьница, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— В июле прошлого года две школьницы проникли на стройку местного физкультурного комплекса и упали с высоты. 11-летняя девочка получила множественные переломы грудных позвонков, а ее 13-летняя подруга погибла на месте. В суде установлено, что за безопасность объекта отвечал этот чиновник, однако он ее не обеспечил, — замечают в пресс-службе.

В четверг, 2о декабря, Саткинский городской суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно и на два года запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе. Свою вину экс-чиновник не признает.

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