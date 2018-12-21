В садиках и школах Челябинска появятся датчики смога
«Внимание! Газы!» — скоро вариацию этой команды будут слышать ребятишки Челябинска. Зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов предложил губернатора Борису Дубровскому оснастить устройствами мониторинга состояния воздуха наши школы и детские сады.
Конечно, речь идет о простых устройствах, которые помогут определить, чист воздух в садике или школе. Информация о состоянии воздуха будет доступна родителям и руководителям челябинских предприятий-загрязнителей. По мнению московского гостя, промышленники устыдятся возможного грязного воздуха, которым дышат детишки, и сократят выбросы.
Предложение, вероятно, нужное, ведь две первые недели декабря Челябинск жил в беспрестанном смоге. Свадьбы в противогазах у нас уже справляют. Скоро увидим и детишек в защитных устройствах?
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