ГИБДД будет массово останавливать автомобили в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-21T12:49:55+03:00

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Челябинских автомобилистов будут массово останавливать неподалеку от площади Революции в понедельник, 24 декабря. Но не для штрафов. Не бойтесь, если вам укажут жезлом припарковаться у обочины. Может быть, это хороший знак!

Вместе с инспекторами водителей встретит Дед Мороз и вручит подарки. Так сотрудники ГИБДД совместно с «Комсомолкой» поздравят южноуральцев с наступающим Новым годом.

Подобные акции уже стали традицией. «Комсомольская правда» и ГИБДД регулярно поздравляют автомобилистов с праздниками на дорогах. Например, дарят подарки девушкам накануне 8 Марта и мужчинам перед Днем защитника Отечества.

Так что, смело прокладывайте маршрут через площадь Революции 24 декабря. Начало акции в 11:00.