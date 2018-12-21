В Челябинске приостановлена рубка леса на улице Захаренко

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-21T13:23:27+03:00

Жители уверено: под топор идут не только больные березы и ивы

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Рубить деревья в лесу на окраине Челябинска начали на прошлой неделе. Перед тем, как топоры застучали в лесопосадках на ул. Захаренко, более 600 стволов были забракованы после обследования лесопатологами из-за поражения болезнями. Есть официальное заключение. Однако, местные жители переполошились. Были уже здесь рубки под автостоянки, потому люди попросили проверить, нужна ли нынешняя рубка. Тем более, что есть участки, где спилены все деревья, до одного. И уничтоженные стволы вывезены куда-то. Кто-то планировал поставить очередной ларек?

Депутату Госдумы Андрею Барышеву горожане пожаловались, что лесорубы работаю крайне непрофессионально: вместе с больными деревьями, пораженными болезнями и пустыми внутри, пострадали и вполне здоровые. Нарушена технология рубки: дерево нужно пилить, опускаясь сверху вниз. А в лесу на ул. Захаренко рубят наоборот, снизу. И уже на земле распиливают ствол на куски. Неграмотно спиленное дерево ухает вниз, ломая растительность вокруг.

К тому же, под нож, утверждают местные, идут и крепкие стволы: есть спилы ровного белого цвета.

Вырубку решено приостановить. Депутат Андрей Барышев заявил, что деревья еще раз обследует независимый эксперт-лесопатолог.

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