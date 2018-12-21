С улиц Челябинска вывозят елки

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-21T14:52:44+03:00

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Пятак на остановке «поселок Бабушкина» по улице Братьев Кашириных зазеленел дней десять назад. Прямо у светофора раскинулся дней десять назад раскинулся баар: сосны, ели, еловые букеты. Водители чертыхаются: деревья загораживают обзор, можно и пешехода сбить, и в автомобиль врезаться.

Точка на остановке «поселок Бабушкина» нелегальная. А мэрия определили четкий адресный список базаров.

Продавцу хвойниками чиновники мэрии уже объявляли, что он «вне закона» и требовали убрать колючий товар. Но он и не и пошевелился. Напротив, установил аппарат для упаковки елок: налетай — покупай.

В пятницу, 21 декабря, деревья с остановки ликвидировали. В зилок влезло не менее пятидесяти деревьев.

— Хвойники будут лежать на складе. Если торговец предоставит разрешения на продажу, отдадим. Но обычно никто не является. После 1 января отвезем конфискат в зоопарк, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Галкин, впрочем, не исключает, что на «прикормленное» место на остановку опять притащат елки. Время сейчас хлебное.

В мэрии напоминают, что за нелегальную торговлю положен штраф. Физлицам грозит от тысячи до пять тыс руб, должностным лицам и предпринимателям — от 10 до 50 тыс. Штраф для юрлиц — от 50 до 200 тыс руб.

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