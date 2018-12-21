Сомнительная радость. Из-за кишечной инфекции челябинских гимназистов досрочно отправили на каникулы

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-21T15:49:29+03:00

На занятия сегодня пришла едва ли половина малышей

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Тошнота, боли в животе, слабость. Ученики младшего звена челябинской гимназии №10 почувствовали недомогание вчера вечером, 20 декабря, и нынешним утром, 21 декабря.

Родители делятся новостями в чатиках, будто оперсводкой: «Со вчерашнего дня многие попали в больницу с подозрением на кишечную палочку. Все обедали в столовой гимназии. Заболели и несколько учителей», — рассказала одна из мам.

Первокласснику вызывали «скорую помощь», во втором классе на урок пришли всего четыре человека, — сообщает одна из мам.

Руководство гимназии объявило: в образовательном учреждении ротавирус.

— Болеют ученики начальных классов. Родители здоровых детей перестраховались и не привели их на занятия.. Утром в гимназии врач осматривал детей, — сообщает директор гимназии №10 Инна Осипова.

Региональный Роспотребнадзор проверяет чистоту проб продуктов и блюд в столовой гимназии, чтобы провести исследование на кишечные вирусы и бактериологическое исследование. Взяты пробы воды и смывы с посуды и оборудования. Школа обрабатывается: дезинфекция убьет возможную заразу.

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