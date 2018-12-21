В Челябинской области проверят больницу, в которой пациент лежал на тряпье

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-21T16:07:02+03:00

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Облетевшее СМИ видео, где на тряпье на полу лежит мужчина со свежим операционным шрамом на голове, наделало много шуму. И хоть врачи медсанчасти Усть-Катава объяснили, что пациент буйный, что мебель и матрас в палате он разгромил сам, депутаты Законодательного Собрания уверены: так быть не должно.

Так, «единоросс» Константин Захаров считает, что факт нуждается в проверке, что оправданий медперсоналу нет.

— В каком бы состоянии не находился человек после операции, он не должен лежать на полу в грязи. Это вопиющий случай, который мы не намерены оставлять без внимания, — заверил Константин Захаров.

Депутаты обратятся в федеральное медико-биологическое агентство, к которому относится медсанчасть в Усть-Катаве, с просьбой провести проверку в больнице.

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