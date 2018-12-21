В Челябинске на железнодорожном вокзале откроется выставка с огоньком

СЕГОДНЯ 18:27 2018-12-21T18:28:25+03:00

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Во вторник, 25 декабря, в 14.00, на втором этаже железнодорожного вокзала откроется выставка «Безопасные спички». На витринах — более 80 увеличенных копий спичечных коробков с отечественными и зарубежными коллекциями этикеток. Все экспонаты относятся к периоду 50-70х годов XX века: тогда собирать этикетки было модно. Филуменисты охотились за редкими экземплярами, создавали роскошные коллекции.

На железнодорожном вокзале откроется выставка этикеток по правилам безопасности на железной дороге.

На этикетках пешеходов предупреждали об опасности перехода путей в неустановленных местах и перед близко идущим поездом, напоминания автомобилистам вовремя остановиться на железнодорожном переезде.

Рисунки и слова на этикетках побудительны: они призывают людей беречь свою жизнь: «Не перебегай перед поездом!», «Не висни на подножках!», «Хождение по путям в неустановленных местах опасно!», «Пользуйтесь переходными мостами!», «Не соскакивайте на ходу поезда!».

Прошло столько десятилетий, но обращения и сейчас актуальны, ведь железная дорога — остается зоной повышенной опасности. Пешеходам и автомобилистам все так же напоминают о необходимости сознательно относиться к собственной жизни и здоровью. Правда, вместо предупреждений на коробках призывы используются на современных носителях: по радио, на ТВ, в Интернете, в печатных СМИ.

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