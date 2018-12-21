«Трактор» уступил в Казани «Ак Барсу», но остался в зоне плей-офф

СЕГОДНЯ 21:53 2018-12-21T21:54:20+03:00

Наши проиграли, но игра была классная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черно-белые сумели сократить счет до 4:3, однако пропустили шайбу в пустые ворота.

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Уже на 30й секунде матча воспитанник челябинского хоккея, а нынче игрок «Ак Барса» Данис Зарипов открыл счет. Лучший бомбардир «Трактора» канадец Пол Щехура сравнял счет через семь минут.

До конца второго периода казанцы довели счет до 4:1. В середине заключительного отрезка матча игроки «Трактора» Семен Кокуев и американец Райан Стоа сократили счет до 4:3. Незадолго до финальной сирены челябинцы заменили голкипера на шестого полевого игрока, но получили шайбу в пустые ворота. Итоговый счет 5:3 в пользу «Ак Барса».

Несмотря на поражение «медведи» сохранили восьмую строчку в турнирной таблице Востока, поскольку их главный на сегодняшний день конкурент китайский «Куньлунь» также не сумел переиграть соперников из рижского «Динамо».

23 декабря «Трактор» проведет заключительный матч гостевой серии. В Екатеринбурге черно-белые сыграют с «Автомобилистом» — лидером Восточной конференции чемпионата КХЛ. А уже в среду, 26 декабря челябинцы начнут 7-матчевую домашнюю серию игрой с минским «Динамо» (начало в 19.00).

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