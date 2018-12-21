2018-12-21T21:54:20+03:00
Спорт

«Трактор» уступил в Казани «Ак Барсу», но остался в зоне плей-офф

Черно-белые сумели сократить счет до 4:3, однако пропустили шайбу в пустые ворота.
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Наши проиграли, но игра была классная.Наши проиграли, но игра была классная.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Уже на 30й секунде матча воспитанник челябинского хоккея, а нынче игрок «Ак Барса» Данис Зарипов открыл счет. Лучший бомбардир «Трактора» канадец Пол Щехура сравнял счет через семь минут.

До конца второго периода казанцы довели счет до 4:1. В середине заключительного отрезка матча игроки «Трактора» Семен Кокуев и американец Райан Стоа сократили счет до 4:3. Незадолго до финальной сирены челябинцы заменили голкипера на шестого полевого игрока, но получили шайбу в пустые ворота. Итоговый счет 5:3 в пользу «Ак Барса».

Несмотря на поражение «медведи» сохранили восьмую строчку в турнирной таблице Востока, поскольку их главный на сегодняшний день конкурент китайский «Куньлунь» также не сумел переиграть соперников из рижского «Динамо».

23 декабря «Трактор» проведет заключительный матч гостевой серии. В Екатеринбурге черно-белые сыграют с «Автомобилистом» — лидером Восточной конференции чемпионата КХЛ. А уже в среду, 26 декабря челябинцы начнут 7-матчевую домашнюю серию игрой с минским «Динамо» (начало в 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинцы поборются с уличной аудиорекламой петицией на портале Российской общественной инициативы
В Челябинске на железнодорожном вокзале откроется выставка с огоньком
В Челябинской области проверят больницу, в которой пациент лежал на тряпье
Сомнительная радость. Из-за кишечной инфекции челябинских гимназистов досрочно отправили на каникулы
С улиц Челябинска вывозят елки
В Челябинске приостановлена рубка леса на улице Захаренко
ГИБДД будет массово останавливать автомобили в центре Челябинска
В садиках и школах Челябинска появятся датчики смога
В Челябинске пьяный дебошир напал на врача «скорой помощи»
Чиновник, из-за которого на стройке погибла 13-летняя девочка, получил условный срок в Челябинской области
Челябинцам предложили замену срубленной под новый год елке
Температура воздуха на Южном Урале опустится до -32 градусов
Южноуральцев предупредили о готовящихся взрывах в Челябинской области
Главный разведчик Челябинской области впервые разбавил рейтинг влияния региональной элиты
С бассейном и лифтом: в Челябинске открыли два новых садика
Еще один шкаф, раскрашенный урбанистами в Челябинске, уничтожен вандалами