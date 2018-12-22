2018-12-22T09:53:51+03:00
Общество

Жители Паркового называют свой микрорайон лучшим в Челябинске

Об этом участники интернет-сообщества пишут в соцсети
Любовь СЛАВИНА
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Огни ночного Паркового. Так назвали это фото участники группы vk.com/parkovyiОгни ночного Паркового. Так назвали это фото участники группы vk.com/parkovyi
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В открытой группе «Парковый-Челябинск. Микрорайон для жизни» более 26 тысяч участников. Они делятся друг с другом советами, обсуждают повседневные дела.

«За что вы любите наш микрорайон? Что не нравится?» — такой вопрос был адресован участникам коллективного аккаунта вКонтакте

В ответах больше позитива. Жители патриотично называют его лучшим в Челябинске. Ирина Луфт лаконична: «Самый клевый район, кто бы что ни говорил».

— Очень люблю мой Парковый, — не жалеет эмоций участница группы Вероника. — Новенький, свежий, нарядный, молодой, чистый, зеленый летом и в морозном инее зимой. Счастливые, красивые, доброжелательные люди живут здесь.

Заметно и стремление сделать свой район еще лучше. «Все нравится, кроме перекрестка Бейвеля-Краснопольский. Быстрей бы облагородили», — высказала пожелание Татьяна Любимова. Людмиле Лиманской не нравится огромное количество автопарковок. «Дом еще строится, а земля вокруг уже занята под парковку», — переживает парковчанка.

Чаще всего жители высказывают недовольство по поводу вырубки деревьев. «Не нравится, что вырубают живые березки! Скоро останется одно название — Парковый. Лес жалко, когда рубят без мозгов», — негодуют жители микрорайона.

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