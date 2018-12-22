2018-12-22T11:52:37+03:00
Общество

Челябинская филармония погрузилась в сказочное настроение

На новогодние музыкальные спектакли приглашают даже новорожденных
Любовь СЛАВИНА
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В зале "Родина" юные зрители увидят "Семь волшебных лепестков". Фото: Надежда ПЕЛЫМСКАЯ.В зале "Родина" юные зрители увидят "Семь волшебных лепестков". Фото: Надежда ПЕЛЫМСКАЯ.
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24 декабря юные челябинцы и все, кто верит в чудо сказки, станут первыми зрителями двух премьерных музыкальных спектаклей.

В концертном зале «Родина» стартует серия спектаклей «Семь волшебных лепестков» — оригинальная версия сказочной истории Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Семь лепестков превратятся в семь волшебных нот. В героев представления перевоплотятся учащиеся детской студии ансамбля танца «Урал» и артисты разных жанров филармонии. Зазвучит король инструментов - орган. Живая музыка, живые эмоции...

— На сцене зала им. С. Прокофьева будет царить «Снегурочка», — рассказали в филармонии. — Постановщики поработали над знакомым сюжетом. И теперь герои сказки попадают в новые захватывающие приключения. Героев сыграют артисты ансамбля танца и студии «Урал», солисты-вокалисты и инструментальная группа филармонии. А 3D-формат представления удивит фокусами и чудесами.

Обе сказки можно увидеть с 24 по 29 декабря, а также со 2 по 5 января. А для самых маленьких (от первых месяцев жизни до 4 лет) 22 и 23 декабря в зале «Родина» проходит традиционный «Новогодний бал в ползунках».

Праздничное настроение усиливает новогоднее убранство. «Родину» украшают аж одиннадцать елок! А на улице у входа в зал Прокофьева зрители задерживаются, чтобы сфотографироваться с веселыми не тающими снеговиками.

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