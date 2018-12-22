Родственники пропавшего жителя Челябинской области просят помочь в поиске

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-22T13:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Жена 30-летнего жителя Миасса Павла Логинова забила тревогу. Муж не дает о себе знать с полудня 21 декабря, не отвечает на звонки (у него две сим-карты). Женщина считает, что он мог уехать в Челябинск на BlaBlaCar.

Известно со слов жены, что он звонил ей часом позже и сообщил о намерении посетить налоговую инспекцию, потом снять в банкомате деньги. Причем речь о крупной сумме – супруги собирались покупать автомобиль. После этого связь пропала.

Челябинское интернет-сообщество Регион-74. Челябинск обнародовало приметы Павла: худощавого телосложения, рост 182 см, глаза карие, немного раскосые. Выглядит на 25-27 лет. Одет: куртку marmot и светло-синие джинсы, серая кофта и черная футболка. На голове — шапка с надписью «Сolambia».

У молодого человек при себе был большой черный рюкзак «nordface» с двумя вертикальными желтыми молниями и гаджеты — кнопочный телефон и планшет.

Просьба всем, кому что-то известно о Павле Логинове или кто мог видеть его 21 декабря в Миассе или Челябинске, звонить по телефону +7 (351) 29-97-00 или на номер +79823205384 (Юлия Логинова).

Кстати, с сервисом поиска автопопутчиков BlaBlaCar уже не впервые связывают пропажу людей в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06