Родственники пропавшего жителя Челябинской области просят помочь в поиске
Жена 30-летнего жителя Миасса Павла Логинова забила тревогу. Муж не дает о себе знать с полудня 21 декабря, не отвечает на звонки (у него две сим-карты). Женщина считает, что он мог уехать в Челябинск на BlaBlaCar.
Известно со слов жены, что он звонил ей часом позже и сообщил о намерении посетить налоговую инспекцию, потом снять в банкомате деньги. Причем речь о крупной сумме – супруги собирались покупать автомобиль. После этого связь пропала.
Челябинское интернет-сообщество Регион-74. Челябинск обнародовало приметы Павла: худощавого телосложения, рост 182 см, глаза карие, немного раскосые. Выглядит на 25-27 лет. Одет: куртку marmot и светло-синие джинсы, серая кофта и черная футболка. На голове — шапка с надписью «Сolambia».
У молодого человек при себе был большой черный рюкзак «nordface» с двумя вертикальными желтыми молниями и гаджеты — кнопочный телефон и планшет.
Просьба всем, кому что-то известно о Павле Логинове или кто мог видеть его 21 декабря в Миассе или Челябинске, звонить по телефону +7 (351) 29-97-00 или на номер +79823205384 (Юлия Логинова).
Кстати, с сервисом поиска автопопутчиков BlaBlaCar уже не впервые связывают пропажу людей в Челябинской области.
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