2018-12-22T13:34:50+03:00
Происшествия

Родственники пропавшего жителя Челябинской области просят помочь в поиске

Мужчина собирался снять в одном из миасских банкоматов крупную сумму денег
Любовь СЛАВИНА
Поделиться:
Близкие Павла Логинова беспокоятся. Фото: соцсети.Близкие Павла Логинова беспокоятся. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Жена 30-летнего жителя Миасса Павла Логинова забила тревогу. Муж не дает о себе знать с полудня 21 декабря, не отвечает на звонки (у него две сим-карты). Женщина считает, что он мог уехать в Челябинск на BlaBlaCar.

Известно со слов жены, что он звонил ей часом позже и сообщил о намерении посетить налоговую инспекцию, потом снять в банкомате деньги. Причем речь о крупной сумме – супруги собирались покупать автомобиль. После этого связь пропала.

Челябинское интернет-сообщество Регион-74. Челябинск обнародовало приметы Павла: худощавого телосложения, рост 182 см, глаза карие, немного раскосые. Выглядит на 25-27 лет. Одет: куртку marmot и светло-синие джинсы, серая кофта и черная футболка. На голове — шапка с надписью «Сolambia».

У молодого человек при себе был большой черный рюкзак «nordface» с двумя вертикальными желтыми молниями и гаджеты — кнопочный телефон и планшет.

Просьба всем, кому что-то известно о Павле Логинове или кто мог видеть его 21 декабря в Миассе или Челябинске, звонить по телефону +7 (351) 29-97-00 или на номер +79823205384 (Юлия Логинова).

Кстати, с сервисом поиска автопопутчиков BlaBlaCar уже не впервые связывают пропажу людей в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ночь на субботу полицейские провели «чистку» шести городов в Челябинской области
В Челябинске из-за сильного столкновения смяты две иномарки
Челябинская филармония погрузилась в сказочное настроение
Жители Паркового называют свой микрорайон лучшим в Челябинске
«Трактор» уступил в Казани «Ак Барсу», но остался в зоне плей-офф
Челябинцы поборются с уличной аудиорекламой петицией на портале Российской общественной инициативы
В Челябинске на железнодорожном вокзале откроется выставка с огоньком
В Челябинской области проверят больницу, в которой пациент лежал на тряпье
Сомнительная радость. Из-за кишечной инфекции челябинских гимназистов досрочно отправили на каникулы
С улиц Челябинска вывозят елки
В Челябинске приостановлена рубка леса на улице Захаренко
ГИБДД будет массово останавливать автомобили в центре Челябинска
В садиках и школах Челябинска появятся датчики смога
В Челябинске пьяный дебошир напал на врача «скорой помощи»
Чиновник, из-за которого на стройке погибла 13-летняя девочка, получил условный срок в Челябинской области
Челябинцам предложили замену срубленной под новый год елке
Температура воздуха на Южном Урале опустится до -32 градусов
Южноуральцев предупредили о готовящихся взрывах в Челябинской области
Главный разведчик Челябинской области впервые разбавил рейтинг влияния региональной элиты
С бассейном и лифтом: в Челябинске открыли два новых садика
Еще один шкаф, раскрашенный урбанистами в Челябинске, уничтожен вандалами