В Челябинске из-за сильного столкновения смяты две иномарки

СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-22T14:27:56+03:00

Одна из машин вспыхнула после удара, но пламя вовремя погасили. Фото: соцсети.

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Сегодня, 22 декабря, в столице Южного Урала, к сожалению, произошло несколько ДТП. Но одно из них было в прямом смысле самым ярким. В соцсетях очевидцы ЧП обсуждают аварию, случившуюся в половине девятого утра на пересечении Свердловского тракта и улицы Индивидуальная. Свидетели ДТП выкладывают фото и видео происшествия.

Не смогли разъехаться две иномарки — Range Rover и Mercedes. В результате столкновения оба автомобиля серьезно пострадали. Судя по снимкам в соцсети, одну из машин охватило пламя, хорошо, что вовремя подоспели сотрудники МЧС.

Особенно мощный удар достался второй машине, в которой, кроме водителя, находился пассажир. Обоих доставили в больницу.

— Дверь со стороны водителя Mercedes так покорежило, что он оказался заблокирован, — рассказал очевидец. — Спасатели извлекали его с помощью спецоборудования.

На месте происшествия работали все спецслужбы, включая полицейских и медиков скорой помощи. На месте также работают полицейские и медики. По факту ДТП проводится проверка.

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