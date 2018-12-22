В Челябинске из-за сильного столкновения смяты две иномарки
Сегодня, 22 декабря, в столице Южного Урала, к сожалению, произошло несколько ДТП. Но одно из них было в прямом смысле самым ярким. В соцсетях очевидцы ЧП обсуждают аварию, случившуюся в половине девятого утра на пересечении Свердловского тракта и улицы Индивидуальная. Свидетели ДТП выкладывают фото и видео происшествия.
Не смогли разъехаться две иномарки — Range Rover и Mercedes. В результате столкновения оба автомобиля серьезно пострадали. Судя по снимкам в соцсети, одну из машин охватило пламя, хорошо, что вовремя подоспели сотрудники МЧС.
Особенно мощный удар достался второй машине, в которой, кроме водителя, находился пассажир. Обоих доставили в больницу.
— Дверь со стороны водителя Mercedes так покорежило, что он оказался заблокирован, — рассказал очевидец. — Спасатели извлекали его с помощью спецоборудования.
На месте происшествия работали все спецслужбы, включая полицейских и медиков скорой помощи. На месте также работают полицейские и медики. По факту ДТП проводится проверка.
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