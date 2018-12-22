2018-12-22T16:15:46+03:00
Общество

В ночь на субботу полицейские провели «чистку» шести городов в Челябинской области

Раскрыто 115 преступлений, изъято полкило «дури» и 16 тысяч литров алкоголя
Любовь СЛАВИНА
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Фото: 74.мвд.рф.Фото: 74.мвд.рф.
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В оперативно-профилактической акции «Ночь» с 21 на 22 декабря на территории шести крупных городов региона участвовало более 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел, их коллег из других силовых структур. Не остались в стороне общественники, частные охранные предприятия и дружинники.

О масштабе проверки скажут цифры. Полицейскими раскрыто 115 преступлений. Задержано 24 человека, находившихся в розыске. Из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотиков и около 16 тыс литров алкогольной продукции.

Составлено более полутора тысяч протоколов о нарушениях правил дорожного движения, посягательстве на общественный порядок и общественную безопасность. Инспекторы ГИБДД выявили 53 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 16 случаев управления автомобилями бесправников.

— Полицейские навестили 749 несовершеннолетних, состоящих на учете, и 1500 лиц, находящихся под административным надзором, в том числе владельцев оружия. Все случаи нарушения законодательства будут проверены, по их результатам примут необходимые меры, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области..

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