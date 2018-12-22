В Челябинской области водитель Porshe устроил на дороге стрельбу

СЕГОДНЯ 17:53 2018-12-22T18:04:28+03:00

Водитель бросил авто на обочине и выскочил на разборки. Фото: Михаил ГРИШИН.

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Инцидент произошел вечером 20 декабря в центре Миасса. В соцсетях появилась запись с видеокамер. Можно разглядеть, как Mercedes-Benz, на котором двигались 20-летние миасские студенты, не спеша отъезжает от места парковки, пропуская Porsche Cayenne. Правая дверь авто распахивается, и пассажир, высунувшись, что-то кричит ребятам.

Водитель Mercedes аккуратно перестраивается в левый ряд, делая остановку перед пешеходным переходом. Там притормозил и Porsche, откуда выскакивает пассажир и несется к машине студентов.

О дорожном конфликте в интервью миасскому телеканалу рассказал Сергей Колесников, отец Демида, управлявшего Мерседесом:

— Взрослые люди стали угрожать ребятам. Была попытка отобрать у них машину. Завязалась драка. На моего сына обрушился град ударов от пассажира Porsche Cayenne. А водитель выходит с пистолетом и стреляет в Демида сзади. В результате два огнестрельных ранения обеих ног, а голову он пробивает рукояткой пистолета.

Раны правого бедра и левой ягодицы, сотрясение мозга… Молодого человека увезли в травматологию, врачи приняли срочные меры, парень поправится.

Выстрелы в водителя в Челябинске.

— Спасибо врачам, но беспокоит, как бы этот дорожный конфликт не спустили на тормозах, — переживает отец Демида. — Виновные заслужили наказание.

Криминальное происшествие зарегистрировано в отделении МВД по Миассу. Проводится проверка. Пе ее результатам будет принято процессуальное решение.

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