Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин показал, что ест на ужин

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-22T18:38:10+03:00

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Наш знаменитый земляк Эльбрус Нигматуллин (стронгмен, актер, рекордсмен книги рекордов Гиннеса) как-то, давая интервью «Комсомольской правде» — Челябинск, рассказал, что из мяса употребляет в основном говядину.

— Если повезет, то и дичь на столе бывает. Это экологическое, полезное мясо, там вообще нет жиров, — рассказывал стронгмен. — За раз могу целую сковородку съесть. Точнее, ее содержимое.

Сегодня, 22 декабря, на своей странице в соцсети силач опубликовал видео на тему кулинарии. Это некий мастер-класс по приготовлению блюда из говядины и овощей. «Мой ужин! Питание богатыря!» — написал он в посте.

Шаг за шагом, он описывает процесс готовки. Замариновать в смеси соевого соуса и оливкового масла порезанные овощи: цветную капусту, кабачок, лук, морковь. На сковороде обжарить говядину до золотистой корочки. Томаты свежие порезать отдельно. Все это вместе соединить, выложить на противень и поставить в духовку на 220 градусов.

— Ну все, мясо готово, пробуем, — говорит в объектив Эльбрус, придвигая тарелку с едой, от которой идет пар. Вилкой цепляет кусочек мяса и пробует. — Мммм, чудо!

И отправляет следом кабачок и свежую зелень петрушки. Глядя на знаменитого земляка, хочется немедленно бросить все дела, пойти на кухню и последовать его примеру!

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