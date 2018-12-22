Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин показал, что ест на ужин
Наш знаменитый земляк Эльбрус Нигматуллин (стронгмен, актер, рекордсмен книги рекордов Гиннеса) как-то, давая интервью «Комсомольской правде» — Челябинск, рассказал, что из мяса употребляет в основном говядину.
— Если повезет, то и дичь на столе бывает. Это экологическое, полезное мясо, там вообще нет жиров, — рассказывал стронгмен. — За раз могу целую сковородку съесть. Точнее, ее содержимое.
Сегодня, 22 декабря, на своей странице в соцсети силач опубликовал видео на тему кулинарии. Это некий мастер-класс по приготовлению блюда из говядины и овощей. «Мой ужин! Питание богатыря!» — написал он в посте.
Шаг за шагом, он описывает процесс готовки. Замариновать в смеси соевого соуса и оливкового масла порезанные овощи: цветную капусту, кабачок, лук, морковь. На сковороде обжарить говядину до золотистой корочки. Томаты свежие порезать отдельно. Все это вместе соединить, выложить на противень и поставить в духовку на 220 градусов.
— Ну все, мясо готово, пробуем, — говорит в объектив Эльбрус, придвигая тарелку с едой, от которой идет пар. Вилкой цепляет кусочек мяса и пробует. — Мммм, чудо!
И отправляет следом кабачок и свежую зелень петрушки. Глядя на знаменитого земляка, хочется немедленно бросить все дела, пойти на кухню и последовать его примеру!
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Что Эльбрус Нигматуллин ест на ужин.