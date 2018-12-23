2018-12-23T08:40:51+03:00
Общество

В Челябинске нашли пропавшего парня-инвалида

У 20-летнего студента техникума обморожены конечности, но он жив, и ему ничто не угрожает
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пропавший студент нашелся. Жив. Фото: соцсети.Пропавший студент нашелся. Жив. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

20-летний челябинец Алмаз Каримов ушел из дома без мобильного телефона. У него ограниченные возможности здоровья: проблемы со слухом и речью. Наивный, добрый. Возраст взрослый, а мышление как у 14-летнего. Студент техникума-интерната им. Шубы в Челябинске вчера, 22 декабря, сел в маршрутное такси, и больше его никто не видел.

Родственники и друзья забили тревогу: с парнем могло что-то случиться. Информацию о пропавшем распространили в соцсетях, обратились к волонтерам и в полицию.

К счастью, парня нашли. У него сильно обморожены руки и ноги, но он жив и сейчас ему ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ!

У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ? СООБЩИТЕ НАМ:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел. (351) 265-80-66, 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Челябинском на трассе дальнобойщик спас сбитую кем-то собаку
В Челябинске состоялся марш матерей против смога за чистый воздух
Ура! Уже каникулы! Из-за морозов в Челябинске могут отменить занятия в школах
Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин показал, что ест на ужин
В Челябинской области водитель Porshe устроил на дороге стрельбу
В ночь на субботу полицейские провели «чистку» шести городов в Челябинской области
В Челябинске из-за сильного столкновения смяты две иномарки
Родственники пропавшего жителя Челябинской области просят помочь в поиске
Челябинская филармония погрузилась в сказочное настроение
Жители Паркового называют свой микрорайон лучшим в Челябинске
«Трактор» уступил в Казани «Ак Барсу», но остался в зоне плей-офф
Челябинцы поборются с уличной аудиорекламой петицией на портале Российской общественной инициативы
В Челябинске на железнодорожном вокзале откроется выставка с огоньком
В Челябинской области проверят больницу, в которой пациент лежал на тряпье
Сомнительная радость. Из-за кишечной инфекции челябинских гимназистов досрочно отправили на каникулы
С улиц Челябинска вывозят елки
В Челябинске приостановлена рубка леса на улице Захаренко
ГИБДД будет массово останавливать автомобили в центре Челябинска
В садиках и школах Челябинска появятся датчики смога
В Челябинске пьяный дебошир напал на врача «скорой помощи»
Чиновник, из-за которого на стройке погибла 13-летняя девочка, получил условный срок в Челябинской области
Челябинцам предложили замену срубленной под новый год елке
Температура воздуха на Южном Урале опустится до -32 градусов
Южноуральцев предупредили о готовящихся взрывах в Челябинской области
Главный разведчик Челябинской области впервые разбавил рейтинг влияния региональной элиты
С бассейном и лифтом: в Челябинске открыли два новых садика
Еще один шкаф, раскрашенный урбанистами в Челябинске, уничтожен вандалами