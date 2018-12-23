В Челябинске нашли пропавшего парня-инвалида

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-23T08:40:51+03:00

У 20-летнего студента техникума обморожены конечности, но он жив, и ему ничто не угрожает

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20-летний челябинец Алмаз Каримов ушел из дома без мобильного телефона. У него ограниченные возможности здоровья: проблемы со слухом и речью. Наивный, добрый. Возраст взрослый, а мышление как у 14-летнего. Студент техникума-интерната им. Шубы в Челябинске вчера, 22 декабря, сел в маршрутное такси, и больше его никто не видел.

Родственники и друзья забили тревогу: с парнем могло что-то случиться. Информацию о пропавшем распространили в соцсетях, обратились к волонтерам и в полицию.

К счастью, парня нашли. У него сильно обморожены руки и ноги, но он жив и сейчас ему ничего не угрожает.

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