Ура! Уже каникулы! Из-за морозов в Челябинске могут отменить занятия в школах
Для школяров-малышей каникулы могут начаться раньше. В ночь на понедельник, 24 декабря, в Чеябинске столбики термометра опустятся до -17 -22 градусов, а в горнозаводской зоне мороз вдарит крепкий: ожидается до -27 градусов.
Для учеников начальной школы занятия отменяют уже при -25 градусах с ветром. А если ветра нет, но на термометре -27, уроков точно не будет.
Родителям нужно будет внимательно следить за сообщениями от Единой дежурно-диспетчерской службы. В дни крепких морозов не рекомендуется долго пребывать на улице, одеваться тепло и смазывать лицо защитным кремом.
Кстати, ЕДДС предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны ограничения движения на федеральных трассах. В случае ЧП следует звонить по тел. (351) 263-34-44, 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06