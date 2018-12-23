2018-12-23T10:01:32+03:00
Общество

Ура! Уже каникулы! Из-за морозов в Челябинске могут отменить занятия в школах

Родителям учеников следует внимательно следить за прогнозом погоды
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
У челябинских школьников новогодние каникулы могут начаться раньше.У челябинских школьников новогодние каникулы могут начаться раньше.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Для школяров-малышей каникулы могут начаться раньше. В ночь на понедельник, 24 декабря, в Чеябинске столбики термометра опустятся до -17 -22 градусов, а в горнозаводской зоне мороз вдарит крепкий: ожидается до -27 градусов.

Для учеников начальной школы занятия отменяют уже при -25 градусах с ветром. А если ветра нет, но на термометре -27, уроков точно не будет.

Родителям нужно будет внимательно следить за сообщениями от Единой дежурно-диспетчерской службы. В дни крепких морозов не рекомендуется долго пребывать на улице, одеваться тепло и смазывать лицо защитным кремом.

Кстати, ЕДДС предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны ограничения движения на федеральных трассах. В случае ЧП следует звонить по тел. (351) 263-34-44, 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Челябинском на трассе дальнобойщик спас сбитую кем-то собаку
В Челябинске состоялся марш матерей против смога за чистый воздух
В Челябинске нашли пропавшего парня-инвалида
Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин показал, что ест на ужин
В Челябинской области водитель Porshe устроил на дороге стрельбу
В ночь на субботу полицейские провели «чистку» шести городов в Челябинской области
В Челябинске из-за сильного столкновения смяты две иномарки
Родственники пропавшего жителя Челябинской области просят помочь в поиске
Челябинская филармония погрузилась в сказочное настроение
Жители Паркового называют свой микрорайон лучшим в Челябинске
«Трактор» уступил в Казани «Ак Барсу», но остался в зоне плей-офф
Челябинцы поборются с уличной аудиорекламой петицией на портале Российской общественной инициативы
В Челябинске на железнодорожном вокзале откроется выставка с огоньком
В Челябинской области проверят больницу, в которой пациент лежал на тряпье
Сомнительная радость. Из-за кишечной инфекции челябинских гимназистов досрочно отправили на каникулы
С улиц Челябинска вывозят елки
В Челябинске приостановлена рубка леса на улице Захаренко
ГИБДД будет массово останавливать автомобили в центре Челябинска
В садиках и школах Челябинска появятся датчики смога
В Челябинске пьяный дебошир напал на врача «скорой помощи»
Чиновник, из-за которого на стройке погибла 13-летняя девочка, получил условный срок в Челябинской области
Челябинцам предложили замену срубленной под новый год елке
Температура воздуха на Южном Урале опустится до -32 градусов
Южноуральцев предупредили о готовящихся взрывах в Челябинской области
Главный разведчик Челябинской области впервые разбавил рейтинг влияния региональной элиты
С бассейном и лифтом: в Челябинске открыли два новых садика
Еще один шкаф, раскрашенный урбанистами в Челябинске, уничтожен вандалами