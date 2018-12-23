Ура! Уже каникулы! Из-за морозов в Челябинске могут отменить занятия в школах

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-23T10:01:32+03:00

У челябинских школьников новогодние каникулы могут начаться раньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Для школяров-малышей каникулы могут начаться раньше. В ночь на понедельник, 24 декабря, в Чеябинске столбики термометра опустятся до -17 -22 градусов, а в горнозаводской зоне мороз вдарит крепкий: ожидается до -27 градусов.

Для учеников начальной школы занятия отменяют уже при -25 градусах с ветром. А если ветра нет, но на термометре -27, уроков точно не будет.

Родителям нужно будет внимательно следить за сообщениями от Единой дежурно-диспетчерской службы. В дни крепких морозов не рекомендуется долго пребывать на улице, одеваться тепло и смазывать лицо защитным кремом.

Кстати, ЕДДС предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны ограничения движения на федеральных трассах. В случае ЧП следует звонить по тел. (351) 263-34-44, 112.

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