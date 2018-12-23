Елки отменяются! В Челябинске все больше заболевших пневмонией, ОРВИ и кишечными инфекциями

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-23T15:24:35+03:00

На праздничные новогодние елки приходят очень много детишек. И не вполне здоровых, в том числе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новый год медики рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий

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Так обидно болеть в праздники! Потому, может, имеет смысл воздержаться от массовых хороводов у елки, ведь на праздничные спектакли приводят и хворающих ребятишек.

Сейчас в Челябинске пошли в рост вирусные инфекции. Об этом сообщает региональный Роспортребнадзор, рекомендуя отменить массовые мероприятия.

Участковые педиатры диагностируют ОРВИ и пневмонию. В воздухе циркулируют вирусы парагиппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. А в гимназии №10 — вспышка кишечной инфекции. В Челябинске зарегистрировано уже более 26 тыс больных с острыми респираторными вирусными инфекциями.

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