Елки отменяются! В Челябинске все больше заболевших пневмонией, ОРВИ и кишечными инфекциями
Так обидно болеть в праздники! Потому, может, имеет смысл воздержаться от массовых хороводов у елки, ведь на праздничные спектакли приводят и хворающих ребятишек.
Сейчас в Челябинске пошли в рост вирусные инфекции. Об этом сообщает региональный Роспортребнадзор, рекомендуя отменить массовые мероприятия.
Участковые педиатры диагностируют ОРВИ и пневмонию. В воздухе циркулируют вирусы парагиппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. А в гимназии №10 — вспышка кишечной инфекции. В Челябинске зарегистрировано уже более 26 тыс больных с острыми респираторными вирусными инфекциями.
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