«Трактор» в уральском дерби уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту»

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-23T18:05:39+03:00

Черно-белые сократили счет до минимума, но не «дожали» хозяев

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В воскресенье, 23 декабря, «Трактор» играл в Екатеринбурге. К середине второго периода «Авто» уже вел в счете 3:0. Только в третьем периоде черно-белые «проснулись» и начали отвечать голами.

В начале заключительного отрезка матча новичок «Трактора» канадец Кристиан Томас забросил ответную шайбу. Спустя пару минут тот же Томас сократил счет до минимума. Незадолго до финальной сирены «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока, обострил игру, но сравнять счет не сумел. Итог — 3:2 в не в пользу челябинцев.

После 40 туров челябинцы с 39 очками закрепились в зоне плей-офф, опережая китайский «Куньлунь» на два очка.

А уже в среду, 26 декабря челябинцы начнут 7-матчевую домашнюю серию игрой с минским «Динамо» (начало в 19.00). До Нового года черно-белые успеют также сыграть с «Барысом» (28 декабря) и «Куньлунем» (30 декабря).

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