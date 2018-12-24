От хулигана с любовью: в Магнитогорске неизвестный проткнул колеса авто и нарисовал сердечко
— На улице Коробова мне спустили или проткнули колеса, а на капоте нарисовали сердечко. Я не оценила, совершенно! Можно быть боле оригинальным. Шесть лет ставлю тут свое авто, и подобных проблем ни разу не было, — анонимно написала девушка в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.
Фото: vk.com/magnitkacity
Подписчики группы решили, что это поклонник привлекает внимание таким странным образом. А если же это обычные хулиганы, то еще повезло, что сердечко нарисовали. Пишут, что чаще «шутники» украшают чужие авто изображением мужчского органа.
— Блин, и мне кто то-то сердечки, то половой орган рисует, — прокомментировал житель Магнитогорска Владислав Голошейкин.
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