От хулигана с любовью: в Магнитогорске неизвестный проткнул колеса авто и нарисовал сердечко

СЕГОДНЯ 05:23 2018-12-24T05:23:07+03:00

В соцсетях решили, что у хозяйки машины завелся поклонник со странностями

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— На улице Коробова мне спустили или проткнули колеса, а на капоте нарисовали сердечко. Я не оценила, совершенно! Можно быть боле оригинальным. Шесть лет ставлю тут свое авто, и подобных проблем ни разу не было, — анонимно написала девушка в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Фото: vk.com/magnitkacity

Подписчики группы решили, что это поклонник привлекает внимание таким странным образом. А если же это обычные хулиганы, то еще повезло, что сердечко нарисовали. Пишут, что чаще «шутники» украшают чужие авто изображением мужчского органа.

— Блин, и мне кто то-то сердечки, то половой орган рисует, — прокомментировал житель Магнитогорска Владислав Голошейкин.

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