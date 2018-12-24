В челябинском трамвае поставили елку и снеговика

СЕГОДНЯ 05:27 2018-12-24T05:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Многие уже видели трамваи и автобусы, обвешанные снаружи гирляндами. Для праздничного настроения пассажиров транспортники украсили вагоны и внутри. Так, в одном из челябинских трамваев поставили картонного снеговика размером с человеческий рост. А еще нарядили елочку.

В челябинском трамвае нарядили елочку. Фото: vk.com/cheltr74

Водители маршруток не отстают. Самыми креативными оказались зауральцы. Они украсили ПАЗики своим хендмейдом.

Новогодний дизайн маршрутки в Кургане. Фото: vk.com/inkurg

Пассажиры фотографируют новогоднее убранство общественного транспорта и выкладывают в соцсети.

Еще одна зауральская маршрутка. Фото: Валентина Спирева

— В 19-й маршрутке весь потолок в ангелочках, мишура по всем окнам. Так украшенных я еще не видела, — написала Ирина в группе «Интерсный Курган» в VK.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06