В челябинском трамвае поставили елку и снеговика
Многие уже видели трамваи и автобусы, обвешанные снаружи гирляндами. Для праздничного настроения пассажиров транспортники украсили вагоны и внутри. Так, в одном из челябинских трамваев поставили картонного снеговика размером с человеческий рост. А еще нарядили елочку.
В челябинском трамвае нарядили елочку. Фото: vk.com/cheltr74
Водители маршруток не отстают. Самыми креативными оказались зауральцы. Они украсили ПАЗики своим хендмейдом.
Новогодний дизайн маршрутки в Кургане. Фото: vk.com/inkurg
Пассажиры фотографируют новогоднее убранство общественного транспорта и выкладывают в соцсети.
Еще одна зауральская маршрутка. Фото: Валентина Спирева
— В 19-й маршрутке весь потолок в ангелочках, мишура по всем окнам. Так украшенных я еще не видела, — написала Ирина в группе «Интерсный Курган» в VK.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06