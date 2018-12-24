2018-12-24T05:27:41+03:00
Общество

В челябинском трамвае поставили елку и снеговика

А водители маршруток украсили ПАЗики своим хендмейдом
Ирина КАРЕЛИНА
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Снеговик в челябинском трамвае. Фото: vk.com/cheltr74Снеговик в челябинском трамвае. Фото: vk.com/cheltr74
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Многие уже видели трамваи и автобусы, обвешанные снаружи гирляндами. Для праздничного настроения пассажиров транспортники украсили вагоны и внутри. Так, в одном из челябинских трамваев поставили картонного снеговика размером с человеческий рост. А еще нарядили елочку.

В челябинском трамвае нарядили елочку. Фото: vk.com/cheltr74

В челябинском трамвае нарядили елочку. Фото: vk.com/cheltr74

Водители маршруток не отстают. Самыми креативными оказались зауральцы. Они украсили ПАЗики своим хендмейдом.

Новогодний дизайн маршрутки в Кургане. Фото: vk.com/inkurg

Новогодний дизайн маршрутки в Кургане. Фото: vk.com/inkurg

Пассажиры фотографируют новогоднее убранство общественного транспорта и выкладывают в соцсети.

Еще одна зауральская маршрутка. Фото: Валентина Спирева

Еще одна зауральская маршрутка. Фото: Валентина Спирева

— В 19-й маршрутке весь потолок в ангелочках, мишура по всем окнам. Так украшенных я еще не видела, — написала Ирина в группе «Интерсный Курган» в VK.

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