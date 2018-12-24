Картофельный утенок удивил жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:25 2018-12-24T05:25:12+03:00

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Жительница Челябинской области нашла в мешке с картошкой необычный экземпляр. Не нужно богатой фантазии, чтобы увидеть в этом клубне утенка. Фотографией оригинальной картофелины женщина поделилась в группе «Подслушано Копейск» в VK.

— Сделайте жаркое из утки, — в шутку посоветовали ей.

Такая картошка пришлась пользователям соцсети по душе. Люди стали выкладывать в комментарии снимки необычных овощей, которые попадались им. Кто-то вырастил на своем огороде причудливый кабачок. Кто-то купил в продуктовом магазине интересную морковь.

Фото: Алена Макарова

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