2018-12-24T05:25:12+03:00
Общество

Картофельный утенок удивил жителей Челябинской области

Пользователи соцсетей выкладывают в Интернет фото необычных покупок
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жительница Челябинской области нашла в мешке с картошкой необычный экземпляр. Не нужно богатой фантазии, чтобы увидеть в этом клубне утенка. Фотографией оригинальной картофелины женщина поделилась в группе «Подслушано Копейск» в VK.

— Сделайте жаркое из утки, — в шутку посоветовали ей.

Такая картошка пришлась пользователям соцсети по душе. Люди стали выкладывать в комментарии снимки необычных овощей, которые попадались им. Кто-то вырастил на своем огороде причудливый кабачок. Кто-то купил в продуктовом магазине интересную морковь.

Фото: Алена Макарова

Фото: Алена Макарова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В челябинском трамвае поставили елку и снеговика
От хулигана с любовью: в Магнитогорске неизвестный проткнул колеса авто и нарисовал сердечко
Житель Москвы получил суровый подарок от Снегурочки из Челябинска
В Магнитогорске 143 автомобиля выстроились в огромные часы
«Трактор» в уральском дерби уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту»
На здоровье! В сквере в центре Челябинска появились новые качели
Елки отменяются! В Челябинске все больше заболевших пневмонией, ОРВИ и кишечными инфекциями
Под Челябинском на трассе дальнобойщик спас сбитую кем-то собаку
В Челябинске состоялся марш матерей против смога и за чистый воздух
Ура! Уже каникулы! Из-за морозов в Челябинске могут отменить занятия в школах
В Челябинске нашли пропавшего парня-инвалида
Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин показал, что ест на ужин
В Челябинской области водитель Porshe устроил на дороге стрельбу
В ночь на субботу полицейские провели «чистку» шести городов в Челябинской области
В Челябинске из-за сильного столкновения смяты две иномарки