Житель Москвы получил суровый подарок от Снегурочки из Челябинска

СЕГОДНЯ 05:22 2018-12-24T05:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Есть в Интернете предновогодняя забава «Обмен подарками». Люди со всей России, которые любят получать посылки, регистрируются на специальном сайте. Они могут отправить подарки кому угодно из числа участников и ждать ответный презент. Подарки собирают с местным колоритом. Например, из Башкирии традиционно шлют мед. А жительница Челябинска прислала незнакомому москвичу такой подарочек, что его обсудили в соцсети.

Содержимое коробки-сюрприза выложил на всеобщее обозрение житель Москвы.

— Все, что я знал о Челябинске, это то, что там живут суровые мужики, растворяют алькозелцер в водке, набивают подушки железной стружкой, и желательно не сталкиваться с Дулиным. Теперь знаю, что там еще и живут отзывчивые Снегурочки.

Но суровость все же никуда не ушла и встречает прямо с новогодней открытки. И конфеты не с ромом, а с боярышником. Особое впечатление произвели сибирские угги.

Подарок от челябинской Снегурочки. Фото: heap22

После увиденного, вы наверное поймете, что я не смог игнорировать поставленной галочки на посылке «Вернуть по обратному адресу» и завтра же побегу на почту, — написал москвич с интернет-ником heap22.

Пользователи соцсети поначалу решили, что он возмущен таким подарком и хочет его вернуть. Но автор пояснил, что неправильно поняли, а суровый челябинский колорит его только порадовал.

Фото: heap22

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06