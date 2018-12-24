2018-12-24T05:22:00+03:00
Общество

Житель Москвы получил суровый подарок от Снегурочки из Челябинска

В соцсетях обсуждают содержимое коробки-сюрприза
Ирина КАРЕЛИНА
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Суровая новогодняя открытка из Челябинска. Фото: heap22, соцсетиСуровая новогодняя открытка из Челябинска. Фото: heap22, соцсети
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Есть в Интернете предновогодняя забава «Обмен подарками». Люди со всей России, которые любят получать посылки, регистрируются на специальном сайте. Они могут отправить подарки кому угодно из числа участников и ждать ответный презент. Подарки собирают с местным колоритом. Например, из Башкирии традиционно шлют мед. А жительница Челябинска прислала незнакомому москвичу такой подарочек, что его обсудили в соцсети.

Содержимое коробки-сюрприза выложил на всеобщее обозрение житель Москвы.

— Все, что я знал о Челябинске, это то, что там живут суровые мужики, растворяют алькозелцер в водке, набивают подушки железной стружкой, и желательно не сталкиваться с Дулиным. Теперь знаю, что там еще и живут отзывчивые Снегурочки.

Но суровость все же никуда не ушла и встречает прямо с новогодней открытки. И конфеты не с ромом, а с боярышником. Особое впечатление произвели сибирские угги.

Подарок от челябинской Снегурочки. Фото: heap22

Подарок от челябинской Снегурочки. Фото: heap22

После увиденного, вы наверное поймете, что я не смог игнорировать поставленной галочки на посылке «Вернуть по обратному адресу» и завтра же побегу на почту, — написал москвич с интернет-ником heap22.

Пользователи соцсети поначалу решили, что он возмущен таким подарком и хочет его вернуть. Но автор пояснил, что неправильно поняли, а суровый челябинский колорит его только порадовал.

Фото: heap22

Фото: heap22

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