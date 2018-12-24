18-летний водитель устроил смертельное ДТП под Челябинском
ДТП произошло между селами Миасское и Канашево. Водитель ВАЗ-2112 в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
За рулем легковушки сидел парнишка, которому было 18 лет. В салоне с ним находилась 47-летняя пассажирка. Оба они погибли на месте. Еще два пассажира: 37-летняя женщина и 33-летний мужчина с различными травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства жуткой аварии изучает ГИБДД.
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