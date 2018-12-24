18-летний водитель устроил смертельное ДТП под Челябинском

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-24T06:00:14+03:00

Парень не справился с управлением и въехал в грузовик

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ДТП произошло между селами Миасское и Канашево. Водитель ВАЗ-2112 в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

За рулем легковушки сидел парнишка, которому было 18 лет. В салоне с ним находилась 47-летняя пассажирка. Оба они погибли на месте. Еще два пассажира: 37-летняя женщина и 33-летний мужчина с различными травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства жуткой аварии изучает ГИБДД.

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