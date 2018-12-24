2018-12-24T07:05:19+03:00
Общество

Продавец лотерейных билетов назвал самые азартные города Южного Урала

Их жители покупают билетики денежных розыгрышей чаще всего
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба Челябинского отделения "Почты России".Фото: пресс-служба Челябинского отделения "Почты России".
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Наибольшее количество лотерейных билетов в 2018 году приобрели жители Магнитогорска (105 тыс. штук), Челябинска (102 тыс.), Усть-Катава (63 тыс.), Златоуста (62 тыс.) и Карталов (60 тыс.), сообщает пресс-служба челябинского отделения «Почты России».

— По лотерейным билетам, купленным на местных почтах, выплачено более 267 тысяч выигрышей на общую сумму более 35 миллионов рублей. Пятеро клиентов стали обладателями крупных призов — свыше 500 тысяч рублей, — добавдяют в пресс-службе.

Почтовики отмечают, что интерес к лотереям у южноуральцев за этот год вырос на 26%. А спрос на билетики традиционно самый высокий в канун Нового года.

Кстати, с 2014 года все лотереи, проводимые на территории России, являются государственными. А целевые отчисления от продажи билетов направляются на развитие отечественного спорта.

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