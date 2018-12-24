На дорогах Челябинска все еще сохраняются 8-балльные пробки
В последние предновогодние дни дороги Челябинска будут забиты машинами: горожане спешат в магазины, на елки, корпоративы. Суматоха обычно начинается ближе к полудню и не утихает до позднего вечера. Однако нынешним утром город тоже сковали 8-бальные пробки, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Практически остановился проспект Ленина от ЧТЗ до площади Революции (скорость не более 3 км/час). Транспорт еле идет по улице Худякова в сторону плотины (всего 5 км/час). Затор на мосту через реку Миасс на Свердловском проспекте в сторону центра (7 км/час).
Большие проблемы на ул. Северокрымской и на подъездах к этому участку со стороны Труда и Братьев Кашириных. Сразу два ДТП в районе магазина "Spar" на Труда, неподалеку от улицы Энгельса. Люди жалуются, что поток машин практически остановился. Движение затруднено на перекрестке улиц Куйбышева и Молодогвардейцев.
В Металлургическом районе, в Ленинском пробок нет.
Судя по сервису «Яндекс. Пробки», на дорогах города девять ДТП. Практически все они по направлению к центру.
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