2018-12-24T07:56:56+03:00
Происшествия

На северо-западе Челябинска выгорела квартира на девятом этаже

Пожарные эвакуировали пятерых человек
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: 74.ru.Фото: 74.ru.
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Сегодня утром, 24 декабря, жители северо-запада стали свидетелями непростой спасательной операции. В девятом часу утра загорелась квартира в доме на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Ситуация осложнялась тем, что квартира расположена на 9-м этаже.

Чтобы сбить пламя и затушить очаг возгорания, на место ЧП приехали пять пожарных машин с автолестницами. Спасателям пришлось эвакуировать из дома жильцов горящего этажа. Пятерых вывели через подъезд, троих снимали с высоты при помощи автолестниц и коленчатого подъемника.

— К девяти часам пожар локализовали, — замечают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Теперь специалисты выясняют, где находился очаг возгорания.

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