В Курганской области из-за мороза закрыли все школы, а в Челябинске — ни одной

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-24T08:22:21+03:00

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Из-за ударивших ночью морозов в Курганской области отменили занятия в школах. Причем на уроки не идут обе смены: ни малыши, ни старшеклассники, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

В ночь на понедельник, 24 декабря, столбик термометра в Зауралье опустился ниже -30 градусов, даже днем воздух не прогреется выше -26. А занятия в школах отменяют при -25 градусах с ветром или при -27 в штиль.

В Челябинске сегодня ночью и утром было теплее, поэтому все дети учатся. В ночь на вторник, однако, и у нас может похолодать до -29 градусов. Так что, прежде чем отправлять чадо в школу, поинтересуйтесь — а будут ли проводиться уроки. Такую информацию можно найти на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска. Днем во вторник, 25 декабря, в Челябинске -19 градусов.

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