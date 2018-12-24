Чиновникам администрации Челябинска предстоит дежурить все праздники
Пошла последняя неделя уходящего года. Потому в администрации Челябинска чиновники составили график дежурств на предстоящие каникулы. Расписание работы и список телефонных номеров всех дежурных в организациях, номеров экстренных службы в особой парке будет храниться на вахте в здании администрации. Чтобы, случись чего, у дежурных была возможность оперативно решать возникшие ЧП.
На пост чиновники заступают по очереди 29 декабря и будут нести вахту все праздники, до 9 января.
А временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов попросил своего зама по дорожному хозяйству Владимира Алейникова провести на этой неделе особое совещание с дорожными службами. Чтобы после снегопадов город не был завален снежными кучами.
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