2018-12-24T08:53:44+03:00
Общество

Чиновникам администрации Челябинска предстоит дежурить все праздники

Папка с телефонными номерами аварийных служб будет храниться на вахте
Людмила СТЕПАШКИНА
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В каникулы будут работать не только дворники, но и чиновники.В каникулы будут работать не только дворники, но и чиновники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пошла последняя неделя уходящего года. Потому в администрации Челябинска чиновники составили график дежурств на предстоящие каникулы. Расписание работы и список телефонных номеров всех дежурных в организациях, номеров экстренных службы в особой парке будет храниться на вахте в здании администрации. Чтобы, случись чего, у дежурных была возможность оперативно решать возникшие ЧП.

На пост чиновники заступают по очереди 29 декабря и будут нести вахту все праздники, до 9 января.

А временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов попросил своего зама по дорожному хозяйству Владимира Алейникова провести на этой неделе особое совещание с дорожными службами. Чтобы после снегопадов город не был завален снежными кучами.

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