Потерял все: в Челябинске вынесли приговор браконьеру, убившему лося

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-24T09:00:57+03:00

Огромный штраф за убитого дося потратят на поддержку других животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Брединский районный суд огласил приговор 39-летнему браконьеру, который в октябре этого года погубил лося, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Находясь на территории Брединского охотничьего хозяйства и не имея разрешения на охоту, преступник застрелил взрослого лося. Стоимость зверя оценена в 240 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе.

Приговор суда оказался довольно суровым. Прежде всего, подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы условно. Помимо этого, у него отняли ружье и заставили оплатить стоимость лося в казну государства — эти деньги пойдут на охрану других животных.

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