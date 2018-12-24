Пенсионерка угробила двух подруг на дороге в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-24T09:22:31+03:00

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Три человека погибли при столкновении автомобиля «Лада Калина» и электроопоры неподалеку от Копейска, сообщает пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла рано утром в воскресенье, 23 декабря. Три подруги из Троицка отправились на машине в Челябинск. На территории Копейского городского округа 60-летняя дама, сидевшая за рулем, не справилась с управлением — «Лада» вылетела с дороги и врезала в столб.

Водитель и 56-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна женщина, 44-х лет, скончалась в больнице Копейска.

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