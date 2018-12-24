2018-12-24T09:28:21+03:00
Общество

Новый тариф на мусор челябинцам объявят 24 декабря

В мэрии напомнили, что он рассчитан из числа зарегистрированных в квартире, а не из площади жилища
Ольга АНТОНОВА
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Мусор для челябинцев станет "золотым"?Мусор для челябинцев станет "золотым"?Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В новый год с новым тарифом. «Мусорная реформа», которую в стране объявили власти, включает в себя не только выход отходов на свалку, но и его перегрузку, и сортировку, и захоронение того, что нельзя переработать, на полигонах. А это уже совсем другие деньги.

— Главное, чтобы жители разобрались в платежках, и управляющие компании мы обязательно проинформируем, чтобы не было двойного начисления. Региональный оператор, «Центр коммунального сервиса», будет выставлять счета либо напрямую, либо через управляющую компанию, — отметил врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Величину тарифа челябинцы узнают в понедельник, 24 декабря. Решение принимает региональное министерство тарифного регулирования.

В министерстве корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили, что правление рассмотрит вопрос тарифа для Челябинского мусорного кластера в 14.00.

Кстати, ООО «ЦКС» предлагает установить тариф в 106 руб 93 коп с человека в многоквартирном доме и 82 руб 56 коп – с зарегистрированного в частном доме.

Однако, у экспертов минтарифов иной взгляд на величину тарифа: она должна быть экономически обоснованной. Прогноз от регионального министерства выглядит так: 53 руб 08 коп (многоквартирный дом), 40 руб 98 коп (частный дом).

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