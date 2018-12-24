В новогодние каникулы челябинские трамваи и троллейбусы пойдут по особому графику

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-24T12:07:05+03:00

Кстати, украшенные огоньками трамваи и троллейбусы будут радовать челябинцев все каникулы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Электротранспорт перейдет на другое расписание с 30 декабря

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Кому выходной, а кому и напряженный труд. У челябинских трамваев и троллейбусов в праздники вводится особое расписание, но работы меньше не станет.

Как сообщили в «ЧелябГЭТ», 30 декабря график движения трамваев соответствует расписанию рабочего дня.

Троллейбусы 30 декабря ходят по расписанию выходного дня. Дополнительные единицы техники появятся на маршрутах троллейбуса № 13,16,19.

31 декабря весь электротранспорт будет работать по расписанию выходного дня. Машины будут ходить на маршрутах до 23.00, последний трамвай № 14 и троллейбус № 15 зайдут в депо около полуночи.

С 1 по 8 января 2019 г горэлектротранспорт выйдет на улицы в 5.30, вводится расписание выходного дня, когда интервалы движения увеличены на всех маршрутах.

Кстати, украшененые гирляндами трамваи и троллебусы будут радовать челябинцев все новогодние каникулы.

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