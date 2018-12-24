Участники криминального квартета из Копейска могут получить 15 лет за похищение автомобиля

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-24T12:21:10+03:00

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Четыре рецидивиста из Копейска предстанут перед судом за разбойное нападение на местного жителя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— В феврале этого года они напали на незнакомого мужчину и, угрожая травматическим пистолетом, а также ножом, похитили принадлежащий ему автомобиль «Ниссан Либерти» стоимостью 249 тыс. рублей. Автомобиль после кражи налетчики продали, — говорят в ведомстве.

Всех четверых удалось задержать. И хотя они возместили стоимость машины ее хозяину, приговор может оказаться суровым. Прокуратура Копейска предъявила им обвинение по статье «разбой по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предполагает до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд.

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