«Трактор» проведет благотворительный аукцион в день рождения клуба
В клуб обратилась мама восьмилетнего Семена Карпенко из Златоуста. Она попросила помочь в приобретении специального кресла-подъемника для ее тяжелобольного сына. Челябинская команда откликнулась на эту просьбу.
— Совместно с Фондом «Родная» в день рождения клуба — 28 декабря — мы проведем благотворительный аукцион. На нем выставим на продажу ретро-форму, в которой «Трактор» в этот день проведет матч с «Барысом». Кроме того, хоккеисты и руководители клуба соберут деньги на акцию, — заявил директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.
Напомним, 26 декабря матчем с минским «Динамо» челябинцы начинают 7-матчевую домашнюю серию. До Нового года «Трактор» сыграет с казахстанским «Барысом» (28 декабря) и китайским «Куньлунем» (30 декабря).