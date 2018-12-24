«Трактор» проведет благотворительный аукцион в день рождения клуба

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-24T12:41:37+03:00

28 декабря на матче с «Барысом» с молотка пойдет ретро-форма, а деньги направят на покупку кресла-подъемника для больного ребенка

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В клуб обратилась мама восьмилетнего Семена Карпенко из Златоуста. Она попросила помочь в приобретении специального кресла-подъемника для ее тяжелобольного сына. Челябинская команда откликнулась на эту просьбу.

— Совместно с Фондом «Родная» в день рождения клуба — 28 декабря — мы проведем благотворительный аукцион. На нем выставим на продажу ретро-форму, в которой «Трактор» в этот день проведет матч с «Барысом». Кроме того, хоккеисты и руководители клуба соберут деньги на акцию, — заявил директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Напомним, 26 декабря матчем с минским «Динамо» челябинцы начинают 7-матчевую домашнюю серию. До Нового года «Трактор» сыграет с казахстанским «Барысом» (28 декабря) и китайским «Куньлунем» (30 декабря).