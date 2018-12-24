Сотрудник ГИБДД в Челябинске задержан за взятку

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-24T12:48:46+03:00

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Инспектора ДПС из Челябинска отправился в изолятор на время следствия по делу о взятке. По версии следствия, он остановил на дороге авто, чтобы проверить документы водителя. Но с бумагами был непорядок. Тогда человек за рулем предложил полицейскому на откуп 20 тысяч рублей.

В полиции говорят, что преступление выявила служба собственной безопасности. Пока он отстранен от службы. Если вина будет доказана — уволят по отрицательным мотивам.

— К его руководителям применять меры дисциплинарной ответственности, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Свою вину сотрудник отрицает, но суд не внял его доводам и отправил в СИЗО на два месяца. Ему грозит крупный штраф или до восьми лет колонии.

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