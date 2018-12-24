На центральном проспекте Челябинска горит дом
24 декабря на проспекте Ленина, 11 в Челябинске загорелась квартира в пятиэтажном доме. Очевидцы сообщают, что открытый огонь вырывается на улицу с третьего этажа. На место примчались несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи.
Несколько десятков жильцов эвакуировались из дома. Повезло, что многие еще не вернулись с работы. Сейчас пожарные пытаются локализовать пожар — ограничить распространение огня, чтобы он не перекинулся на соседние квартиры.
Официальной информации от МЧС пока не поступало
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