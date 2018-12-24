2018-12-24T16:44:25+03:00
Общество

В Челябинске утвердили тариф на мусор

С 1 января мы будем платить 67 рублей 59 копеек с человека
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Готовьте ваши денежки! Появился новый тариф на обращение с коммунальными отходами.Готовьте ваши денежки! Появился новый тариф на обращение с коммунальными отходами.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В новый год — с новым тарифом. В понедельник, 24 декабря, министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвержден тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Мнения по величине нового платежа расходились. Так, региональный оператор челябинского кластера ООО «Центр коммунального сервиса», видел ежемесячный платеж с человека в 107 рублей.

У экспертов минтарифов была своя аргументация: тариф должен быть экономически обоснован. В понедельник, 24 декабря, в министерстве объявили: для жителей многоквартирных домов в Челябинске тариф составит 67 руб 59 коп с человека. Для тех, кто проживает в индивидуальных домах - 52 руб 18 коп с человека.

Напомним, сейчас мы платим за вывоз ТКО из расчета 1 руб 87 коп за квадратный метр площади жилья. То есть, за типовую «двушку» площадью 52 кв м ежемесячный платеж составляет 97 руб 24 коп.

С 1 января платеж за обращение с ТКО для этой двушки будет выше. Если в жилище, например, зарегистрировано три человека, платеж составит 202 руб 77 коп.

То есть, больше чем в два раза к нынешнему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале упала рождаемость
Компанию из Челябинска оштрафуют за плохую уборку дорог
На центральном проспекте Челябинска горит дом
Сотрудник ГИБДД в Челябинске задержан за взятку
«Трактор» проведет благотворительный аукцион в день рождения клуба
Участники криминального квартета из Копейска могут получить 15 лет за похищение автомобиля
В Челябинске осудили посредника в деле о взятках экс-топ-менеджера «Ростелекома»
В новогодние каникулы челябинские трамваи и троллейбусы пойдут по особому графику
Новый тариф на мусор челябинцам объявят 24 декабря
Пенсионерка угробила двух подруг на дороге в Челябинской области
Потерял все: в Челябинске вынесли приговор браконьеру, убившему лося
Чиновникам администрации Челябинска предстоит дежурить все праздники
В Курганской области из-за мороза закрыли все школы, а в Челябинске — ни одной