В Челябинске утвердили тариф на мусор
В новый год — с новым тарифом. В понедельник, 24 декабря, министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвержден тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами.
Мнения по величине нового платежа расходились. Так, региональный оператор челябинского кластера ООО «Центр коммунального сервиса», видел ежемесячный платеж с человека в 107 рублей.
У экспертов минтарифов была своя аргументация: тариф должен быть экономически обоснован. В понедельник, 24 декабря, в министерстве объявили: для жителей многоквартирных домов в Челябинске тариф составит 67 руб 59 коп с человека. Для тех, кто проживает в индивидуальных домах - 52 руб 18 коп с человека.
Напомним, сейчас мы платим за вывоз ТКО из расчета 1 руб 87 коп за квадратный метр площади жилья. То есть, за типовую «двушку» площадью 52 кв м ежемесячный платеж составляет 97 руб 24 коп.
С 1 января платеж за обращение с ТКО для этой двушки будет выше. Если в жилище, например, зарегистрировано три человека, платеж составит 202 руб 77 коп.
То есть, больше чем в два раза к нынешнему.
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