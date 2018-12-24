В Челябинске утвердили тариф на мусор

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-24T16:44:25+03:00

Готовьте ваши денежки! Появился новый тариф на обращение с коммунальными отходами. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января мы будем платить 67 рублей 59 копеек с человека

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В новый год — с новым тарифом. В понедельник, 24 декабря, министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвержден тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Мнения по величине нового платежа расходились. Так, региональный оператор челябинского кластера ООО «Центр коммунального сервиса», видел ежемесячный платеж с человека в 107 рублей.

У экспертов минтарифов была своя аргументация: тариф должен быть экономически обоснован. В понедельник, 24 декабря, в министерстве объявили: для жителей многоквартирных домов в Челябинске тариф составит 67 руб 59 коп с человека. Для тех, кто проживает в индивидуальных домах - 52 руб 18 коп с человека.

Напомним, сейчас мы платим за вывоз ТКО из расчета 1 руб 87 коп за квадратный метр площади жилья. То есть, за типовую «двушку» площадью 52 кв м ежемесячный платеж составляет 97 руб 24 коп.

С 1 января платеж за обращение с ТКО для этой двушки будет выше. Если в жилище, например, зарегистрировано три человека, платеж составит 202 руб 77 коп.

То есть, больше чем в два раза к нынешнему.

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