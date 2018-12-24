Компанию из Челябинска оштрафуют за плохую уборку дорог
ГИБДД Челябинска возбудила административное дело в отношении подрядной организации, которая не справилась с уборкой улиц и дорог, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
— Снег, выпавший в воскресенье в Челябинске, негативно отразился на дорожном трафике. И все потому, что подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание улично-дорожной сети, некачественно выполнили свою работу. Улицы города были покрыты снегом, на многих участках дорог был снежный накат и гололедица, — говорят в ведомстве.
В понедельник, 24 декабря, ГИБДД Челябинска возбудила административное дело в отношении подрядчика, который не обеспечил безопасность на дорогах. Компании грозит 300-тысячный штраф.
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