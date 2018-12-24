Компанию из Челябинска оштрафуют за плохую уборку дорог

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-24T16:55:00+03:00

Из-за плохой уборки дорог рано утром в Челябинске случилось больше десятка аварий, город встал в пробках. Фото: Евгения ГУСЕВА

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ГИБДД Челябинска возбудила административное дело в отношении подрядной организации, которая не справилась с уборкой улиц и дорог, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Снег, выпавший в воскресенье в Челябинске, негативно отразился на дорожном трафике. И все потому, что подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание улично-дорожной сети, некачественно выполнили свою работу. Улицы города были покрыты снегом, на многих участках дорог был снежный накат и гололедица, — говорят в ведомстве.

В понедельник, 24 декабря, ГИБДД Челябинска возбудила административное дело в отношении подрядчика, который не обеспечил безопасность на дорогах. Компании грозит 300-тысячный штраф.

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