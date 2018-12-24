2018-12-24T17:39:21+03:00
Общество

На Южном Урале упала рождаемость

Чиновники ломают головы, как заставить женщин возвращаться в роддом за вторым и третьим ребенком
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Малышей меньше, а недоношенных средин них - больше.Малышей меньше, а недоношенных средин них - больше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С января по октябрь 2018 года в Челябинской области появились на свет 32 тысячи малышей. Это несколько меньше, чем за тот же период 2017 года. Об этом в понедельник, 24 декабря, рассказал на итоговой конференции министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

— По сравнению со многими регионами наша ситуация не самая плохая, — замечает министр. — Но даже по сравнению с провальным 2017 годом, малышей у нас поубавилось, так как женщин фертильного возраста сейчас становится все меньше. Наша задача — стимулировать появление второго, третьего ребенка в семье.

По словам министра, в Челябинской области стало чуть больше недоношенных малышей. Младенческая смертность осталась на прежнем уровне. Чаще всего малыши младше года погибают от врожденных аномалий, болезней нервной и эндокринной систем, от расстройства питания и нарушений обмена веществ. Примерно каждая вторая смерть связана с социальным фактором.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компанию из Челябинска оштрафуют за плохую уборку дорог
В Челябинске утвердили тариф на мусор
На центральном проспекте Челябинска горит дом
Сотрудник ГИБДД в Челябинске задержан за взятку
«Трактор» проведет благотворительный аукцион в день рождения клуба
Участники криминального квартета из Копейска могут получить 15 лет за похищение автомобиля
В Челябинске осудили посредника в деле о взятках экс-топ-менеджера «Ростелекома»
В новогодние каникулы челябинские трамваи и троллейбусы пойдут по особому графику
Новый тариф на мусор челябинцам объявят 24 декабря
Пенсионерка угробила двух подруг на дороге в Челябинской области
Потерял все: в Челябинске вынесли приговор браконьеру, убившему лося
Чиновникам администрации Челябинска предстоит дежурить все праздники
В Курганской области из-за мороза закрыли все школы, а в Челябинске — ни одной