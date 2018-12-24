На окраине Челябинска «КамАЗ» протаранил маршрутку с пассажирами

СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-24T19:49:40+03:00

Две женщины из «Пежо» оказались в больнице

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Днем в понедельник, 24 декабря, маршрутка № 19 с пассажирами на борту попала под грузовик на улице Хлебозаводская в Металлургическом районе Челябинска, сообщает городское отделение пропаганды безопасности дорожного движения.

Фото: сообщество ""Регион-74" в социальных сетях.

По предварительной версии, на регулируемом перекрестке «КамАЗ», пытаясь повернуть налево, не попустил идущую навстречу маршрутку и врезался в ее бок.

Микроавтобус шел с пассажирами. Две женщины, сидевшие в салоне, с различными травмами доставлены в больницу.

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