На окраине Челябинска «КамАЗ» протаранил маршрутку с пассажирами
Днем в понедельник, 24 декабря, маршрутка № 19 с пассажирами на борту попала под грузовик на улице Хлебозаводская в Металлургическом районе Челябинска, сообщает городское отделение пропаганды безопасности дорожного движения.
Фото: сообщество ""Регион-74" в социальных сетях.
По предварительной версии, на регулируемом перекрестке «КамАЗ», пытаясь повернуть налево, не попустил идущую навстречу маршрутку и врезался в ее бок.
Микроавтобус шел с пассажирами. Две женщины, сидевшие в салоне, с различными травмами доставлены в больницу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06