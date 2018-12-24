Туристы смогут летать во Вьетнам из Челябинска

СЕГОДНЯ 19:48 2018-12-24T19:48:48+03:00

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Из Челябинска во Вьетнам могут пустить прямой авиарейс. С таким предложением губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился в понедельник, 24 декабря, к генконсулу Вьетнама в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главы регоина.

— Южноуральцы все чаще отправляются отдыхать во Вьетнам. Думаю, что нам надо вместе проработать вопрос открытия прямого рейса на регулярной основе и позаботиться о том, чтобы челябинские туристы летали к вам напрямую, — сказал при личной встрече с генконсулом Борис Дубровский.

В ответ господин Нго Фыонг Нги заметил, что его республика также заинтересована в расширении сотрудничества с Челябинской областью в сфере культуры, образования и туризма.

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