2018-12-24T19:48:48+03:00
Общество

Туристы смогут летать во Вьетнам из Челябинска

Запустить прямой рейс предложил губернатор
Лидия ПЕСКОВА
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Вьетнам манит туристов своей экзотикой.Вьетнам манит туристов своей экзотикой.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Из Челябинска во Вьетнам могут пустить прямой авиарейс. С таким предложением губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился в понедельник, 24 декабря, к генконсулу Вьетнама в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главы регоина.

— Южноуральцы все чаще отправляются отдыхать во Вьетнам. Думаю, что нам надо вместе проработать вопрос открытия прямого рейса на регулярной основе и позаботиться о том, чтобы челябинские туристы летали к вам напрямую, — сказал при личной встрече с генконсулом Борис Дубровский.

В ответ господин Нго Фыонг Нги заметил, что его республика также заинтересована в расширении сотрудничества с Челябинской областью в сфере культуры, образования и туризма.

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