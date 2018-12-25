Жительница Челябинска застряла в подъезде из-за елки

СЕГОДНЯ 04:40 2018-12-25T04:40:20+03:00

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До Нового Года осталось меньше недели. О покупке елки озаботились все, кто еще не успел это сделать. Как правило, времени на выборы-смотрины лесной красавицы нет. Бежишь после работы: о, елочный базар! Хватаешь ту, что приглянулась. И скорее домой. А потом получаются вот такие ситуации:

— А вы застревали с елкой в подъезде? Хорошо, что есть сосед с пилой. Но плохо, когда у тебя проблемы с глазомером… ооочень большие проблемы с глазомером, — написала жительница Челябинска Лина Рыжова на своей страничке во «ВКонтакте».

Лина работает учителем в школе. Но вот и сама получила урок. Девушка застряла с елкой в подъезде. Ей не удалось развернуться между этажами с таким высоким деревом. Большая елка еще и всем проход перегородила. Пришлось звать на помощь.

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