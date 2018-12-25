2018-12-25T04:41:59+03:00
Общество

Жителей Кургана удивил «святой балкон»

Но внутри квартиры еще интереснее…
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Полина Николаева, соцсетиФото: Полина Николаева, соцсети
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В Кургане по улице Красина, 78 есть интересная квартира. Каждый прохожий останавливает взгляд на ее балконе, украшенном изображениями храмов. А еще на нем стоят резные скворечники — настоящие дворцы для птиц.

Жительница Кургана Полина Николаева выложил это произведение народного зодчества в соцсети с подписью «святой балкон». Отношение к такому украшательству у людей неоднозначное. Одни говорят: мол, молодец хозяин, руки откуда надо. Другие — что переборщил с куполами.

— Вы еще не видели, что внутри квартиры! — заинтриговала живущая по соседству Алена Еськова.

Мы не могли не полюбопытствовать.

— Живет там дедуля. А в квартире все заелеено куполами и храмами: стены, все шкафчики и даже двери в туалет, — рассказала девушка.

Пожалуй, действительно перебор.

Фото: Марина Спицына, соцсети

Фото: Марина Спицына, соцсети

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