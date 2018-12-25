Жителей Кургана удивил «святой балкон»
В Кургане по улице Красина, 78 есть интересная квартира. Каждый прохожий останавливает взгляд на ее балконе, украшенном изображениями храмов. А еще на нем стоят резные скворечники — настоящие дворцы для птиц.
Жительница Кургана Полина Николаева выложил это произведение народного зодчества в соцсети с подписью «святой балкон». Отношение к такому украшательству у людей неоднозначное. Одни говорят: мол, молодец хозяин, руки откуда надо. Другие — что переборщил с куполами.
— Вы еще не видели, что внутри квартиры! — заинтриговала живущая по соседству Алена Еськова.
Мы не могли не полюбопытствовать.
— Живет там дедуля. А в квартире все заелеено куполами и храмами: стены, все шкафчики и даже двери в туалет, — рассказала девушка.
Пожалуй, действительно перебор.
Фото: Марина Спицына, соцсети
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06