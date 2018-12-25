В Челябинской области обнаружили у дороги пиармиду из черепов
— Еду домой. На дороге — куча черепов! У поворота на верблюжъю ферму. Что за... — анонимно написал житель Челябинской области в группе «Подслушано Копейск» в VK и выложил фото.
Подписчики группы дружно ужаснулись. Но черепа животных у дороги — это еще не все.
— Прям возле самой фермы еще такая же пирамида, — прокомментировала Марина Терентьева.
— Летом в окрестностях этой самой фермы грибы собирал. Так вот в лесу тоже черепа коров валяются, — добавил Михаил Ленин.
Не понятно, кто и зачем разбрасывает черепа животных. Версии пользователей соцсети: горе-фермеры, браконьеры и лисектанты.
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