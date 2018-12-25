Отмена занятий в Челябинске 25 декабря: в школах не будет уроков с 1 по 7 класс первой смены
Часть учеников останется дома из-за мороза
В челябинских школах отменили уроки из-за мороза. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.
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В школах Челябинска отменили уроки с 1 по 7 класс из-за мороза. Речь идет только о первой смене. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
Вторая смена учится в обычном режиме.
Утром 25 декабря термометр показывает в Челябинске -27 градусов. Днем воздух прогреется до -22.